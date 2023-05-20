台湾総統、海峡の安定「世界の共通認識」 政権７年で会見
2023年05月20日12時41分
【台北時事】台湾の蔡英文総統は２０日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で台湾海峡の平和と安定の重要性が確認されたことについて「岸田文雄首相が言うように、台湾の安全はすでに全世界の共通認識だ」と強調した。政権７年を終えて、総統府で記者会見した。
台湾総統、海峡の安定「世界の共通認識」 政権７年で会見
2023年05月20日12時41分
【台北時事】台湾の蔡英文総統は２０日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）で台湾海峡の平和と安定の重要性が確認されたことについて「岸田文雄首相が言うように、台湾の安全はすでに全世界の共通認識だ」と強調した。政権７年を終えて、総統府で記者会見した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル