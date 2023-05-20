日本政府は２０日、先進７カ国（Ｇ７）首脳が１９日に広島市の平和記念資料館（原爆資料館）を訪問した際の記帳内容を公表した。バイデン米大統領は「世界から核兵器を最終的に永久になくせる日に向け、共に進んでいきましょう」と記した。