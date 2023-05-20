１９日の日本選手 米大リーグ
2023年05月20日12時00分
▽ブルージェイズ・菊池 オリオールズ戦に先発し、４回３分の２を投げて１本塁打を含む３安打３失点、３奪三振、４四球で今季初黒星（５勝）。防御率４．０８。
▽カブス・鈴木 フィリーズ戦に４番右翼で出場し、４打数２安打、１四球、２三振、１盗塁。複数安打は３試合連続。打率２割９分３厘。（時事）
１９日の日本選手 米大リーグ
2023年05月20日12時00分
▽ブルージェイズ・菊池 オリオールズ戦に先発し、４回３分の２を投げて１本塁打を含む３安打３失点、３奪三振、４四球で今季初黒星（５勝）。防御率４．０８。
▽カブス・鈴木 フィリーズ戦に４番右翼で出場し、４打数２安打、１四球、２三振、１盗塁。複数安打は３試合連続。打率２割９分３厘。（時事）
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