【ニューヨーク時事】米ニューヨークの国連本部で１９日、国際的な防災指針「仙台防災枠組み」の中間評価に関するハイレベル会合の２日目が開かれ、仙台市の郡和子市長が分科会に登壇した。郡市長は東日本大震災の復興支援に謝意を表した上で「ビルド・バック・ベター（より良い復興）」に市民と取り組む様子を世界に発信した。

分科会は「防災の地域化」を主題に、地方レベルでどのような行動が取れるかを議論した。仙台市は２月、地方自治体として初めて同枠組みの中間評価を公表。郡市長はパネリストとして、その知見を報告した。