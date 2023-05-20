【ニューヨーク時事】週末１９日のニューヨーク外国為替市場の円相場は１ドル＝１３７円台後半に上伸した。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言が利上げにさほど積極的ではないと受け止められ、ドル売り・円買いが優勢となった。午後５時現在は１３７円８８～９８銭と、前日同時刻比７８銭の円高・ドル安。