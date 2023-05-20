【ニューヨーク時事】週末１９日のニューヨーク株式相場は、米政府の債務上限引き上げに不透明感が漂う中、３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０９．２８ドル安の３万３４２６．６３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．９４ポイント安の１万２６５７．９０で引けた。