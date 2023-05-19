【ニューヨーク時事】週末１９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３８円台半ばで小動きに推移。同日に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長とバーナンキ元議長の対談を控えて、市場では様子見姿勢が強い。午前８時５５分現在は１３８円５０～６０銭と、前日午後５時比１６銭の円高・ドル安。