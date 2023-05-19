ソフトバンクが逃げ切る プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年05月19日21時12分
ソフトバンクは同点の二回に甲斐と今宮の適時打で３点を勝ち越し。八回に１点差とされたが逃げ切った。石川は八回途中４失点、１０奪三振で３勝目。オスナが８セーブ目。西武は３連敗で５位に転落。先発の松本が２回持たなかった。
ソフトバンクが逃げ切る プロ野球・ソフトバンク―西武
2023年05月19日21時12分
ソフトバンクは同点の二回に甲斐と今宮の適時打で３点を勝ち越し。八回に１点差とされたが逃げ切った。石川は八回途中４失点、１０奪三振で３勝目。オスナが８セーブ目。西武は３連敗で５位に転落。先発の松本が２回持たなかった。
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