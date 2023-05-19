【ロンドン時事】週末１９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が出席する会合を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３８円台前半で小動きとなった。正午現在は１３８円２５～３５銭と、前日午後４時比３０銭の円高・ドル安。