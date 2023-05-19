一力棋聖が先勝 囲碁・本因坊戦
2023年05月19日20時36分
囲碁の井山裕太本因坊（３３）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２５）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第１局が１８、１９日、静岡市で打たれ、一力棋聖が１６４手で白番中押し勝ちした。第２局は２８、２９日に秋田県能代市で打たれる。
一力棋聖が先勝 囲碁・本因坊戦
2023年05月19日20時36分
囲碁の井山裕太本因坊（３３）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２５）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第１局が１８、１９日、静岡市で打たれ、一力棋聖が１６４手で白番中押し勝ちした。第２局は２８、２９日に秋田県能代市で打たれる。
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