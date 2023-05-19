ロシア国防相がザポロジエ州視察 ウクライナの反転攻勢警戒
2023年05月19日19時38分
ロシア国防省は１９日、ショイグ国防相が占領下のウクライナ南部ザポロジエ州の作戦司令部を視察したと発表した。ショイグ氏は「敵の計画を事前に暴き、実行を阻止する」ための偵察を継続するよう、現場指揮官に命令した。
ロシア国防相がザポロジエ州視察 ウクライナの反転攻勢警戒
2023年05月19日19時38分
ロシア国防省は１９日、ショイグ国防相が占領下のウクライナ南部ザポロジエ州の作戦司令部を視察したと発表した。ショイグ氏は「敵の計画を事前に暴き、実行を阻止する」ための偵察を継続するよう、現場指揮官に命令した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル