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５０歳以上で「達人戦」　谷川、羽生ら参加―日本将棋連盟

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５０歳以上で「達人戦」　谷川、羽生ら参加―日本将棋連盟

2023年05月19日19時35分

公式戦「達人戦」の創設を発表する日本将棋連盟の佐藤康光会長（左）ら＝１９日午後、東京都渋谷区

公式戦「達人戦」の創設を発表する日本将棋連盟の佐藤康光会長（左）ら＝１９日午後、東京都渋谷区

　日本将棋連盟は１９日、５０歳以上の現役棋士が戦う公式棋戦「達人戦」を創設すると発表した。第１回は６月に始まり、計５４人が参加する。
　トーナメント戦で、谷川浩司十七世名人（６１）と羽生善治九段（５２）ら永世称号有資格者の計４人は本選から出場する。本選は東京都内で１１月２４、２５日に開催。予選参加５０人の中から勝ち抜いた４人と、谷川十七世名人ら４人の計８人で公開対局を行う。

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