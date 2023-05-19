日本将棋連盟は１９日、５０歳以上の現役棋士が戦う公式棋戦「達人戦」を創設すると発表した。第１回は６月に始まり、計５４人が参加する。

トーナメント戦で、谷川浩司十七世名人（６１）と羽生善治九段（５２）ら永世称号有資格者の計４人は本選から出場する。本選は東京都内で１１月２４、２５日に開催。予選参加５０人の中から勝ち抜いた４人と、谷川十七世名人ら４人の計８人で公開対局を行う。