ゴルフパートナー男子・談話
2023年05月19日17時47分
◇引き続き冷静に
ジュビック・パグンサン パットとアプローチが良かった分、バーディーが取れた。引き続き自分のプレーを冷静に考えながらやりたい。
ゴルフパートナー男子・談話
2023年05月19日17時47分
◇引き続き冷静に
ジュビック・パグンサン パットとアプローチが良かった分、バーディーが取れた。引き続き自分のプレーを冷静に考えながらやりたい。
こんな記事も
ゴルフ
松山、比嘉は３８位 全米プロゴルフ(05/19 22:29)
丸山、初の予選通過 ゴルフパートナー男子(05/19 18:15)
ゴルフパートナー男子・談話(05/19 17:47)
蝉川、２勝目へ好位置 ゴルフパートナー男子(05/19 17:40)
鈴木、悪天候でもノーボギー メリハリつけて浮上―ブリヂストン女子ゴルフ(05/19 17:36)
パグンサンが単独首位 男子ゴルフ(05/19 17:13)
第２Ｒはサスペンデッド ブリヂストン女子ゴルフ(05/19 16:48)
松山、もどかしい初日 終盤ボギーにため息―全米プロゴルフ(05/19 11:06)
比嘉、勢い続かず 全米プロゴルフ(05/19 10:48)
松山と比嘉は７２ 初日サスペンデッド―全米プロゴルフ(05/19 10:46)
岩井明、勢い持続 ブリヂストン女子ゴルフ(05/18 18:25)
渋野「どうにもならず」 スコア外で感慨と感激―ブリヂストン女子ゴルフ(05/18 18:25)
岩井明愛が首位発進 渋野は出遅れ１１０位―ブリヂストン女子ゴルフ(05/18 18:21)
ゴルフパートナー男子・談話(05/18 17:44)
宇喜多、パット安定し流れ良く ゴルフパートナー・プロアマ(05/18 17:21)
宇喜多、尾崎、西山が首位 ゴルフパートナー・プロアマ(05/18 17:06)
松山ら最終調整 全米プロゴルフ(05/18 09:49)
渋野「しっかり４日間」 今季日本ツアー初参戦―ブリヂストン女子ゴルフ(05/17 17:10)
松山「状態上がってきた」 比嘉と練習ラウンド―全米プロゴルフ(05/17 08:14)
松山、上位争いなるか 全米プロ選手権、１８日開幕―男子ゴルフ(05/17 07:06)
畑岡は１４位 女子ゴルフ世界ランク(05/16 07:15)