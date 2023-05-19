大幸薬品「クレベリン」巡り株主が提訴 会長に９５億円の賠償請求
2023年05月19日21時20分
大幸薬品が製造した空間除菌剤「クレベリン」を巡り、柴田仁会長に９５億９４００万円を支払うよう求める株主代表訴訟を専門商社の興和（名古屋市）が大阪地裁に起こした。大幸薬品が１９日に発表した。提訴は３月１７日付。
大幸薬品「クレベリン」巡り株主が提訴 会長に９５億円の賠償請…
2023年05月19日21時20分
大幸薬品が製造した空間除菌剤「クレベリン」を巡り、柴田仁会長に９５億９４００万円を支払うよう求める株主代表訴訟を専門商社の興和（名古屋市）が大阪地裁に起こした。大幸薬品が１９日に発表した。提訴は３月１７日付。
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