信金中央金庫＝連結純利益は前期比２７．０％減の２６２億２１００万円。実質業務純益は２４４億５１００万円（前期３４５億４８００万円）、与信関係費用は１３億１７００万円の戻し入れ（同４５億１４００万円の戻し入れ）。３月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は２２０億円（２２年３月末は２２４億円）、連結自己資本比率は２２．０９％。