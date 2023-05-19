セ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2023年05月19日16時22分
【出場選手登録】▽広島・薮田和樹投手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽広島・戸根千明投手（特例２０２３）
セ・リーグ公示（１９日） プロ野球
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