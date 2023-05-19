れいわ・櫛渕氏に懲罰動議 本会議で示威行為―与野党
2023年05月19日16時09分
自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主の５党は１９日、衆院本会議で与野党批判の紙を掲げたれいわ新選組の櫛渕万里共同代表に対する懲罰動議を、衆院事務局に提出した。
櫛渕氏は、１８日に鈴木俊一財務相の不信任決議案を採決した際、投票箱の前で「与党も野党も茶番」と書かれた紙を掲示。この直前には、同党の大石晃子共同代表も同様の示威行為で厳重注意を受けており、与野党が問題視していた。
れいわ・櫛渕氏に懲罰動議 本会議で示威行為―与野党
2023年05月19日16時09分
自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主の５党は１９日、衆院本会議で与野党批判の紙を掲げたれいわ新選組の櫛渕万里共同代表に対する懲罰動議を、衆院事務局に提出した。
櫛渕氏は、１８日に鈴木俊一財務相の不信任決議案を採決した際、投票箱の前で「与党も野党も茶番」と書かれた紙を掲示。この直前には、同党の大石晃子共同代表も同様の示威行為で厳重注意を受けており、与野党が問題視していた。
こんな記事も
政治用語
政治
立民代表「１５０議席の獲得可能」 衆院選へ候補擁立急ぐ(05/19 16:48)
２４、２６日に集中審議 広島サミット巡り議論―衆参予算委(05/19 16:43)
尹錫悦氏、被爆者と面会 広島で、韓国大統領初(05/19 16:39)
Ｇ７、ロシア制裁強化へ 対中連携、核軍縮、ＡＩ議論―ゼレンスキー氏２０日にも来日・広島サミット(05/19 16:30)
れいわ・櫛渕氏に懲罰動議 本会議で示威行為―与野党(05/19 16:09)
ＬＧＢＴ法、独自案協議 シスジェンダーに配慮―維・国(05/19 15:54)
福島視察団、２１日から訪日 処理水浄化を確認―韓国(05/19 14:49)
岸田首相「協調の国際社会へ貢献」 Ｇ７広島サミット(05/19 14:02)
Ｇ７首脳、雨の中資料館へ 原爆ドーム背景に記念撮影―広島サミット(05/19 13:52)
政治宣言採択、取り組み加速 「仙台防災枠組み」中間評価―国連(05/19 13:32)
Ｇ７首脳が原爆資料館視察 岸田首相「核なき世界」アピール―そろって訪問は初・広島サミット(05/19 13:27)
首相動静（５月１９日）(05/19 13:11)
ゼレンスキー氏、サミット対面参加 被爆地・広島から連帯訴え―報道(05/19 13:07)
対中ロ、国際社会の連帯目指す Ｇ７広島サミットが開幕(05/19 12:52)
国民と候補調整「あり得る」 立民代表(05/19 12:47)
ウクライナ支援継続を確認 岸田首相、仏独カナダ首脳と個別会談―広島サミット(05/19 11:41)
防衛財源法案、衆院委で可決 「防衛力強化資金」新設(05/19 10:43)
「反転攻勢」支援に期待 Ｇ７結束へトップ外交―ウクライナ(05/19 07:13)
「サミット前」に岸田首相固執 ＬＧＢＴ法案、超党派合意破綻(05/19 07:09)
内憂押して「日本重視」 Ｇ７結束主導へ連携―米(05/19 07:09)
首相動静（５月１８日）(05/19 00:31)
「仙台防災枠組み」会合開幕 中間評価で政治宣言―国連(05/19 00:03)
首脳声明案、対中ロで「国際秩序堅持」 広島サミット１９日開幕―米大統領、原爆資料館訪問へ(05/18 23:04)
日米首脳、対中連携を確認 「Ｇ７の揺るぎない意思」表明―バイデン氏、日韓正常化歓迎(05/18 22:58)
英軍に武器等防護検討 日英首脳が「広島アコード」(05/18 22:57)
維新、梅村氏の法務委員更迭 「ハンスト」発言巡り(05/18 22:54)
町長、セクハラ行為認め謝罪 「激励のつもり」―岐阜県岐南町(05/18 21:34)
性加害で法改正、自民に提案 立民(05/18 21:08)
れいわ、厳重注意を無視 本会議採決で示威行為(05/18 20:41)
中ロ大使館がＧ７批判 「国際社会の意思でない」(05/18 20:41)