ラピダスとの連携に意欲 欧研究機関、北海道に技術者―半導体
2023年05月19日13時12分
ベルギーの半導体研究開発機関「ｉｍｅｃ（アイメック）」が、ラピダス（東京）が北海道千歳市で計画する次世代半導体プロジェクトに技術者らを派遣する方針であることが１９日までに分かった。併せて日本国内に研究開発拠点を開設し、開発や生産をサポートする。
ラピダスとの連携に意欲 欧研究機関、北海道に技術者―半導体
2023年05月19日13時12分
ベルギーの半導体研究開発機関「ｉｍｅｃ（アイメック）」が、ラピダス（東京）が北海道千歳市で計画する次世代半導体プロジェクトに技術者らを派遣する方針であることが１９日までに分かった。併せて日本国内に研究開発拠点を開設し、開発や生産をサポートする。
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