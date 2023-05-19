ＮＹ株続伸、１１５ドル高 景気懸念和らぐ
2023年05月19日06時27分
【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題への楽観論が広がり景気後退懸念が和らぐ中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１１５．１４ドル高の３万３５３５．９１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８８．２７ポイント高の１万２６８８．８４で引けた。
ＮＹ株続伸、１１５ドル高 景気懸念和らぐ
2023年05月19日06時27分
【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題への楽観論が広がり景気後退懸念が和らぐ中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１１５．１４ドル高の３万３５３５．９１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８８．２７ポイント高の１万２６８８．８４で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル