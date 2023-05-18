【ニューヨーク時事】１８日のニューヨーク株式相場は、反落して始まった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言を受け、利上げ継続への警戒感が再燃した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比８４．２０ドル安の３万３３３６．５７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６．０３ポイント高の１万２５２６．６０。