円下落、一時１３８円台 ５カ月ぶり―ロンドン外為
2023年05月18日22時34分
【ロンドン時事】１８日午後のロンドン外国為替市場では、米景気の先行き懸念が後退する中、円売り・ドル買いが強まり、円相場は一時１ドル＝１３８円台に下落した。１３８円台を付けたのは、昨年１２月中旬以来約５カ月ぶり。午後１時４５分現在は１３８円２０～３０銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
円下落、一時１３８円台 ５カ月ぶり―ロンドン外為
2023年05月18日22時34分
【ロンドン時事】１８日午後のロンドン外国為替市場では、米景気の先行き懸念が後退する中、円売り・ドル買いが強まり、円相場は一時１ドル＝１３８円台に下落した。１３８円台を付けたのは、昨年１２月中旬以来約５カ月ぶり。午後１時４５分現在は１３８円２０～３０銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
円下落、一時１３８円台 ５カ月ぶり―ロンドン外為(05/18 22:34)
中国、中央アジア５カ国と首脳会議 Ｇ７サミットに対抗(05/18 21:15)
米大統領、パプア首相と電話会談 訪問取りやめ、国務長官派遣(05/18 20:57)
中ロ大使館がＧ７批判 「国際社会の意思でない」(05/18 20:41)
円、一時１３７円９０銭台 ５カ月ぶり安値―ロンドン外為(05/18 20:38)
ＮＺ火災で男を逮捕 放火容疑、死者８人に(05/18 19:14)
「中国利する」と懸念 訪問中止の米に失望感―豪(05/18 18:54)
円、一時１３７円９０銭台 ５カ月ぶり安値―ロンドン外為(05/18 18:40)
Ｇ７首脳、続々広島入り 初来日で護衛艦視察も―サミット(05/18 18:08)
「前例ない」首都空爆続く 南部で１人死亡―ウクライナ(05/18 18:07)
円、１３７円台後半 ロンドン外為(05/18 17:18)
「領土喪失受け入れない」 ウクライナ、中国提案にくぎ(05/18 17:15)
豪産木材の輸入制限解除 中国、他の品目も検討(05/18 16:34)
ドイツ銀が巨額和解金支払いへ 性犯罪の富豪巡る訴訟で―米報道(05/18 15:18)
対中国「最恵国待遇」撤回を 関税引き上げ提言―前米通商代表(05/18 14:51)
イタリア北部で豪雨被害拡大 ９人死亡、Ｆ１も中止(05/18 14:15)
米大統領、デフォルト回避「確信」 ２１日に記者会見―債務上限問題(05/18 13:32)
人気撮影スポット、柵で遮断 「アナ雪の村」コロナ後に客殺到―オーストリア(05/18 13:31)
実物大の３Ｄスキャン初画像 タイタニック号、謎解明に期待(05/18 13:31)
韓国大統領「精神、必ず継承」 光州事件４３年(05/18 12:18)
小型機墜落、子供４人無事 アマゾンで２週間ぶり確認―コロンビア(05/18 10:30)
中ロが国軍に武器供給と非難 ミャンマー巡り国連特別報告者(05/18 10:07)
日英首脳会談で「広島協定」 経済・安保で協力強化(05/18 10:04)
ＴｉｋＴｏｋ禁止法成立 全米初、１月施行へ―モンタナ州(05/18 09:42)
半球型スマートスピーカーを発表 生成ＡＩも搭載へ―米アマゾン(05/18 08:42)
他行破綻で預金流出 米ファースト銀の前ＣＥＯ―下院公聴会(05/18 08:31)
上昇幅「１．５度」超えも 世界気温、２７年までに―国連機関(05/18 08:29)
中国・カザフ査証免除 ロシア圏から「一帯一路」接近(05/18 07:57)
エクアドル、国会解散 大統領選も実施へ(05/18 07:50)
パパラッチ追跡で「大惨事寸前」 英王子夫妻が主張、けが人なし―ＮＹ(05/18 07:48)
ウォール・ストリート・ジャーナル