【ロンドン時事】１８日午後のロンドン外国為替市場では、米景気の先行き懸念が後退する中、円売り・ドル買いが強まり、円相場は一時１ドル＝１３８円台に下落した。１３８円台を付けたのは、昨年１２月中旬以来約５カ月ぶり。午後１時４５分現在は１３８円２０～３０銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。