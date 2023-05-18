ロッテが１分けを挟み３連勝。三回に安田の内野安打で先制。六回に１点を挙げ、七回にも田村の２点適時打などで３点を加えた。先発の広畑ら８投手でつなぎ、２番手岩下が今季初勝利。益田が１３セーブ目。オリックスは４試合勝ちなし。