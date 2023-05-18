阪神が２年ぶりの７連勝。一回にミエセスの３点二塁打で先制。二回は近本の二塁打で１点を加えた。伊藤将は６回１失点で２勝目。救援陣が無失点でリレーした。中日は今季初の５連敗。六回の石川昂の適時打で１点を返すのが精いっぱい。