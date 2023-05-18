巨人３連勝 プロ野球・ヤクルト―巨人
2023年05月18日21時19分
巨人が今季初の同一カード３連勝。五回、相手の失策に乗じ、吉川の適時打と坂本の６号３ランで４点を奪い逆転。六回に横川の適時打、八回には暴投で加点した。横川は６回１失点の好投で３勝目。ヤクルトは拙守で流れを悪くして３連敗。
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2023年05月18日21時19分
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