性加害で法改正、自民に提案 立民
2023年05月18日21時08分
自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は１８日、国会内で会談し、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長の性加害疑惑について協議した。安住氏は、児童虐待防止法の改正を提案。高木氏は、前向きな姿勢を示しつつも、持ち帰った。
会談後、安住氏は記者団に対し、現行法で保護者に限定されている加害者の対象拡大を主張。今国会中の成立を目指し、両党の実務者間で協議する方針を示した。他党にも参加を呼び掛ける。
性加害で法改正、自民に提案 立民
2023年05月18日21時08分
自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は１８日、国会内で会談し、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長の性加害疑惑について協議した。安住氏は、児童虐待防止法の改正を提案。高木氏は、前向きな姿勢を示しつつも、持ち帰った。
会談後、安住氏は記者団に対し、現行法で保護者に限定されている加害者の対象拡大を主張。今国会中の成立を目指し、両党の実務者間で協議する方針を示した。他党にも参加を呼び掛ける。
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