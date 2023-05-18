【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場では、米債務上限問題に対する楽観的な見方が広がる中、リスク選好の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は一時１ドル＝１３７円９０銭台と、昨年１２月中旬以来、約５カ月ぶりの円安水準に下落した。正午現在は１３７円７０～８０銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。