大相撲夏場所・十両取組表（６日目）
2023年05月18日18時20分
西 東
時疾風―藤青雲
志摩海―友 風
千代栄―龍 王
対馬洋―千代丸
英乃海―大奄美
千代国―玉正鳳
落 合―北の若
美ノ海―白鷹山
島津海―熱海富
貴健斗―栃ノ心
天空海―欧勝馬
狼 雅―東 龍
東白龍―豪ノ山
湘南海―炎 鵬
大相撲夏場所・十両取組表（６日目）
2023年05月18日18時20分
西 東
時疾風―藤青雲
志摩海―友 風
千代栄―龍 王
対馬洋―千代丸
英乃海―大奄美
千代国―玉正鳳
落 合―北の若
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