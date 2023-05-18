大相撲夏場所５日目（１８日、東京・両国国技館）

照ノ富士は宇良をきめ出して５連勝。大関かど番の貴景勝は翔猿に屈して２敗目を喫した。４関脇は、若元春が翠富士に完勝して依然土つかず。霧馬山は小結琴ノ若に逆転勝ちし、豊昇龍は小結正代を退けてともに４勝目を挙げた。大栄翔は阿炎に敗れ初黒星。平幕の明生、朝乃山が５連勝。