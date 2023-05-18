ゴルフパートナー男子・談話
2023年05月18日17時44分
◇イーグルで流れ
蝉川泰果 初めてのコースでどうかな、という中で７アンダーはよかった。（５番の）イーグルで流れがつかめた。ドライバーショットは右に曲がっている。
ゴルフパートナー男子・談話
2023年05月18日17時44分
◇イーグルで流れ
蝉川泰果 初めてのコースでどうかな、という中で７アンダーはよかった。（５番の）イーグルで流れがつかめた。ドライバーショットは右に曲がっている。
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