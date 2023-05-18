任期満了に伴う青森県知事選が１８日告示され、午後５時に立候補の届け出を締め切った結果、いずれも無所属で前同県むつ市長の宮下宗一郎氏（４４）、元むつ市議の横垣成年氏（６３）＝共産、社民推薦、前青森市長の小野寺晃彦氏（４７）、元会社員の楠田謙信氏（６６）の新人４人による争いが確定した。投開票は６月４日。