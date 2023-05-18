円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年05月18日17時18分
【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場では、米債務上限問題に対して楽観的な見方が広がる中、リスク選好の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円７５～８５銭と、前日午後４時比４０銭の円安・ドル高。
円、１３７円台後半 ロンドン外為
2023年05月18日17時18分
【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場では、米債務上限問題に対して楽観的な見方が広がる中、リスク選好の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円７５～８５銭と、前日午後４時比４０銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
円、１３７円台後半 ロンドン外為(05/18 17:18)
「領土喪失受け入れない」 ウクライナ、中国提案にくぎ(05/18 17:15)
豪産木材の輸入制限解除 中国、他の品目も検討(05/18 16:34)
ドイツ銀が巨額和解金支払いへ 性犯罪の富豪巡る訴訟で―米報道(05/18 15:18)
対中国「最恵国待遇」撤回を 関税引き上げ提言―前米通商代表(05/18 14:51)
イタリア北部で豪雨被害拡大 ９人死亡、Ｆ１も中止(05/18 14:15)
米大統領、デフォルト回避「確信」 ２１日に記者会見―債務上限問題(05/18 13:32)
人気撮影スポット、柵で遮断 「アナ雪の村」コロナ後に客殺到―オーストリア(05/18 13:31)
実物大の３Ｄスキャン初画像 タイタニック号、謎解明に期待(05/18 13:31)
韓国大統領「精神、必ず継承」 光州事件４３年(05/18 12:18)
小型機墜落、子供４人無事 アマゾンで２週間ぶり確認―コロンビア(05/18 10:30)
中ロが国軍に武器供給と非難 ミャンマー巡り国連特別報告者(05/18 10:07)
日英首脳会談で「広島協定」 経済・安保で協力強化(05/18 10:04)
ＴｉｋＴｏｋ禁止法成立 全米初、１月施行へ―モンタナ州(05/18 09:42)
半球型スマートスピーカーを発表 生成ＡＩも搭載へ―米アマゾン(05/18 08:42)
他行破綻で預金流出 米ファースト銀の前ＣＥＯ―下院公聴会(05/18 08:31)
上昇幅「１．５度」超えも 世界気温、２７年までに―国連機関(05/18 08:29)
中国・カザフ査証免除 ロシア圏から「一帯一路」接近(05/18 07:57)
エクアドル、国会解散 大統領選も実施へ(05/18 07:50)
パパラッチ追跡で「大惨事寸前」 英王子夫妻が主張、けが人なし―ＮＹ(05/18 07:48)
「ＬＧＢＴに尊厳と平等を」 米大統領が声明(05/18 07:21)
ガーナに４１００億円支援 債権国に債務再編求める―ＩＭＦ(05/18 07:21)
野党が過半数の勢い ２１日に議会選―東ティモール(05/18 07:08)
「インド太平洋重視」に痛撃 バイデン氏、オセアニア歴訪見送り―デフォルト回避へ(05/18 07:08)
制裁ではなく交渉を インド前安保顧問インタビュー(05/18 07:07)
発言力増すグローバルサウス 中核インド、実利狙う―取り込み図るＧ７(05/18 07:07)
債務上限、影響じわり デフォルトへ時間切れ迫る―米(05/18 07:07)
欧州、規制案で先行 日米は技術革新に配慮―生成ＡＩ対応(05/18 07:06)
車突入テロ、男に終身刑 観光客ら８人死亡―ＮＹ(05/18 07:03)
シリア大統領が出席へ アラブ連盟首脳会議(05/18 06:56)
ウォール・ストリート・ジャーナル