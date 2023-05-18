【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場では、米債務上限問題に対して楽観的な見方が広がる中、リスク選好の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３７円台後半に下落した。午前９時現在は１３７円７５～８５銭と、前日午後４時比４０銭の円安・ドル高。