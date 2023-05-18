【出場選手登録】▽ヤクルト・梅野雄吾投手、中村悠平捕手▽ＤｅＮＡ・平田真吾投手、知野直人内野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）

【同抹消】▽ヤクルト・西田明央捕手▽ＤｅＮＡ・石田健大投手、大和内野手（以上、特例２０２３）