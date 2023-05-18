日本ハムは四回に万波の二塁打で２点を先制。七回に追い付かれたが、その裏に谷内の中前打で勝ち越し、八回は水野の２点二塁打などで３点を加えて突き放した。伊藤が７回２失点で２勝目。西武は中盤以降の好機を生かし切れなかった。