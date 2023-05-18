自公、ＬＧＢＴ修正案を提出 今国会成立見通せず
2023年05月18日15時41分
自民、公明両党は１８日、性的少数者（ＬＧＢＴなど）への理解増進法案の修正案を衆院に提出した。１９日に開幕する先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）を控え、差別解消に日本が消極的との批判を回避する狙いがある。ただ、野党も対案を提出する方針で、会期末が６月２１日の今国会での成立は不透明だ。
自公、ＬＧＢＴ修正案を提出 今国会成立見通せず
2023年05月18日15時41分
自民、公明両党は１８日、性的少数者（ＬＧＢＴなど）への理解増進法案の修正案を衆院に提出した。１９日に開幕する先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）を控え、差別解消に日本が消極的との批判を回避する狙いがある。ただ、野党も対案を提出する方針で、会期末が６月２１日の今国会での成立は不透明だ。
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