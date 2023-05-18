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英軍に武器等防護検討　日英首脳が「広島アコード」

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英軍に武器等防護検討　日英首脳が「広島アコード」

2023年05月18日22時57分

スナク英首相（右）を出迎える岸田文雄首相＝１８日午後、広島市南区

スナク英首相（右）を出迎える岸田文雄首相＝１８日午後、広島市南区

  • 日英首脳会談を前に、プロ野球広島カープのロゴ入り靴下を見せる英国のスナク首相。右は岸田文雄首相＝１８日午後、広島市南区（代表撮影）
  • 会談を前に握手するイタリアのメローニ首相（左）と岸田文雄首相＝１８日午後、広島市中区（代表撮影）

　岸田文雄首相は１８日夜、英国のスナク首相と先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）が開かれる広島市で会談した。両首脳は安全保障や経済分野の協力強化をうたった共同文書「広島アコード」を発表。日本側は自衛隊による英軍への武器等防護の検討を打ち出し、英側は空母打撃群を２０２５年にインド太平洋に再派遣する計画を表明した。
　自衛隊が他国軍の艦艇や航空機を守る武器等防護は、米国とオーストラリアを対象に実施済みで、英国に対して実現すれば３カ国目となる。アコードには、日本が４月に国会承認した円滑化協定（ＲＡＡ）を活用した合同演習も明記。豪州と並ぶ「準同盟国」の色彩が一段と強まる。

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