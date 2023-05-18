パ・リーグ公示（１８日） プロ野球
2023年05月18日14時45分
【支配下選手登録】▽オリックス・広岡大志内野手
【同抹消】▽オリックス・鈴木康平投手（巨人への契約譲渡）
パ・リーグ公示（１８日） プロ野球
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