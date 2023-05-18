プロ野球速報 （１８日）
2023年05月18日14時03分
＜セ・リーグ＞
（ヤ－巨 １８時）
巨 人 ｜
ヤクル ｜
（Ｄ－広 １８時）
広 島 ｜
ＤｅＮ ｜
（中－神 １８時）
阪 神 ｜
中 日 ｜
＜パ・リーグ＞
（日－西 ４回表）
西 武 ｜ ０ ０ ０ ０｜ ０
日ハム ｜ ０ ０ ０ ｜ ０
（ロ－オ １８時）
オリッ ｜
ロッテ ｜
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１８日）
2023年05月18日14時03分
＜セ・リーグ＞
（ヤ－巨 １８時）
巨 人 ｜
ヤクル ｜
（Ｄ－広 １８時）
広 島 ｜
ＤｅＮ ｜
（中－神 １８時）
阪 神 ｜
中 日 ｜
＜パ・リーグ＞
（日－西 ４回表）
西 武 ｜ ０ ０ ０ ０｜ ０
日ハム ｜ ０ ０ ０ ｜ ０
（ロ－オ １８時）
オリッ ｜
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