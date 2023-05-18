奄美と沖縄が梅雨入り
2023年05月18日11時20分
気象庁は１８日、奄美地方と沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表した。
奄美は平年より６日、昨年より１３日遅い。沖縄は平年より８日、昨年より１４日遅い。
奄美と沖縄が梅雨入り
2023年05月18日11時20分
気象庁は１８日、奄美地方と沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表した。
奄美は平年より６日、昨年より１３日遅い。沖縄は平年より８日、昨年より１４日遅い。
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