ＬＧＢＴ法案、動向を注視 岸田首相
2023年05月18日10時35分
岸田文雄首相は１８日、与党がＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案の修正案を同日にも国会に提出する方針であることに関し、「引き続き、（今後の動向を）注視していきたい」と語った。法案の内容については「議員立法であり、政府から申し上げることは控える」と述べるにとどめた。首相官邸で記者団の取材に応じた。
ＬＧＢＴ法案、動向を注視 岸田首相
2023年05月18日10時35分
岸田文雄首相は１８日、与党がＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案の修正案を同日にも国会に提出する方針であることに関し、「引き続き、（今後の動向を）注視していきたい」と語った。法案の内容については「議員立法であり、政府から申し上げることは控える」と述べるにとどめた。首相官邸で記者団の取材に応じた。
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