１８日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年05月18日07時38分
【１面トップ】
〔朝日〕ロシアへ武器供給停止要求 生成ＡＩ見解年内にまとめ Ｇ７首脳声明調整
〔毎日〕東証３万円台回復 ＧＤＰ年１．６％増好感 １年８カ月ぶり
〔読売〕Ｇ７「国際秩序を堅持」 中露けん制 首脳声明骨子案 サミットあす開幕
〔日経〕世界経済強まる後退懸念 １～３月、米欧成長鈍く 日本も試練 金融不安に危機の芽
〔産経〕拉致解決、声明盛り込み クアッド２１日広島開催 サミットあす開幕
〔東京〕柏崎刈羽運転禁止継続 規制委 テロ対策「不十分」
【他の１面独自記事】
◆第３子以降月３万円 児童手当 財源、保険料上乗せ検討（産経）
【共通ニュース】
◆負傷兵、日本受け入れへ ウクライナ
◆緊急性疑問 事業に６７２億円 ３年間の国土強靱化対策 検査院調査
◆岐阜・揖斐川で今年初の猛暑日 東京などで真夏日
◆梅村氏発言「事実と違う」 ウィシュマさん遺族ら撤回・謝罪求める 維新、経緯や意図聞き取りへ
◆中高の英語力 目標届かず 文科省の昨年度調査 前回からは上昇 地域間の差大きく
◆権利者不明作品 二次利用容易に 改正著作権法が成立
◆「情報開示義務化を」 生成ＡＩによる記事収集・利用 新聞協会
◆強盗容疑で再逮捕へ 銀座の事件、１０代の４人 被害３億円に（続）