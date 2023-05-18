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１８日の朝刊（都内最終版）☆１

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１８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月18日07時38分

【１面トップ】
〔朝日〕ロシアへ武器供給停止要求　生成ＡＩ見解年内にまとめ　Ｇ７首脳声明調整
〔毎日〕東証３万円台回復　ＧＤＰ年１．６％増好感　１年８カ月ぶり
〔読売〕Ｇ７「国際秩序を堅持」　中露けん制　首脳声明骨子案　サミットあす開幕
〔日経〕世界経済強まる後退懸念　１～３月、米欧成長鈍く　日本も試練　金融不安に危機の芽
〔産経〕拉致解決、声明盛り込み　クアッド２１日広島開催　サミットあす開幕
〔東京〕柏崎刈羽運転禁止継続　規制委　テロ対策「不十分」
【他の１面独自記事】
◆第３子以降月３万円　児童手当　財源、保険料上乗せ検討（産経）
【共通ニュース】
◆負傷兵、日本受け入れへ　ウクライナ
◆緊急性疑問　事業に６７２億円　３年間の国土強靱化対策　検査院調査
◆岐阜・揖斐川で今年初の猛暑日　東京などで真夏日
◆梅村氏発言「事実と違う」　ウィシュマさん遺族ら撤回・謝罪求める　維新、経緯や意図聞き取りへ
◆中高の英語力　目標届かず　文科省の昨年度調査　前回からは上昇　地域間の差大きく
◆権利者不明作品　二次利用容易に　改正著作権法が成立
◆「情報開示義務化を」　生成ＡＩによる記事収集・利用　新聞協会
◆強盗容疑で再逮捕へ　銀座の事件、１０代の４人　被害３億円に（続）

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