【１面トップ】

〔朝日〕ロシアへ武器供給停止要求 生成ＡＩ見解年内にまとめ Ｇ７首脳声明調整

〔毎日〕東証３万円台回復 ＧＤＰ年１．６％増好感 １年８カ月ぶり

〔読売〕Ｇ７「国際秩序を堅持」 中露けん制 首脳声明骨子案 サミットあす開幕

〔日経〕世界経済強まる後退懸念 １～３月、米欧成長鈍く 日本も試練 金融不安に危機の芽

〔産経〕拉致解決、声明盛り込み クアッド２１日広島開催 サミットあす開幕

〔東京〕柏崎刈羽運転禁止継続 規制委 テロ対策「不十分」

【他の１面独自記事】

◆第３子以降月３万円 児童手当 財源、保険料上乗せ検討（産経）

【共通ニュース】

◆負傷兵、日本受け入れへ ウクライナ

◆緊急性疑問 事業に６７２億円 ３年間の国土強靱化対策 検査院調査

◆岐阜・揖斐川で今年初の猛暑日 東京などで真夏日

◆梅村氏発言「事実と違う」 ウィシュマさん遺族ら撤回・謝罪求める 維新、経緯や意図聞き取りへ

◆中高の英語力 目標届かず 文科省の昨年度調査 前回からは上昇 地域間の差大きく

◆権利者不明作品 二次利用容易に 改正著作権法が成立

◆「情報開示義務化を」 生成ＡＩによる記事収集・利用 新聞協会

◆強盗容疑で再逮捕へ 銀座の事件、１０代の４人 被害３億円に（続）