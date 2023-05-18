ロシアＧＤＰ、１．９％減 西側諸国の制裁影響か―１～３月期
2023年05月18日05時39分
【ロンドン時事】ロシア連邦統計局が１７日発表した２０２３年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前年同期比１．９％減だった。ウクライナ侵攻に伴う西側諸国の制裁などが響いたとみられ、４四半期連続のマイナス成長となった。
統計局によると、卸売業や小売業、鉱業などが落ち込んだ半面、製造業や農業、建設業などはプラスだった。
ロシアＧＤＰ、１．９％減 西側諸国の制裁影響か―１～３月期
2023年05月18日05時39分
【ロンドン時事】ロシア連邦統計局が１７日発表した２０２３年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前年同期比１．９％減だった。ウクライナ侵攻に伴う西側諸国の制裁などが響いたとみられ、４四半期連続のマイナス成長となった。
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