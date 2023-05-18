ＮＹ株反発、４００ドル超高 米債務上限問題を楽観
2023年05月18日06時01分
【ニューヨーク時事】１７日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡る楽観的な見方が広がり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４０８．６３ドル高の３万３４２０．７７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５７．５２ポイント高の１万２５００．５７で引けた。
ＮＹ株反発、４００ドル超高 米債務上限問題を楽観
2023年05月18日06時01分
【ニューヨーク時事】１７日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡る楽観的な見方が広がり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４０８．６３ドル高の３万３４２０．７７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５７．５２ポイント高の１万２５００．５７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル