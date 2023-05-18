【ニューヨーク時事】１７日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡る楽観的な見方が広がり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４０８．６３ドル高の３万３４２０．７７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５７．５２ポイント高の１万２５００．５７で引けた。