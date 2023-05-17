奈半利町議会の議長逮捕 虚偽の住民登録疑い―高知県警
2023年05月17日22時24分
町外に住む人の住民票を高知県奈半利町に移す虚偽の住民登録をしたなどとして、県警は１７日、公選法違反などの疑いで、同町議会議長の寺村真吾容疑者（６５）を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は１～４月、実際は町外に住む複数人の住民票を奈半利町に移した上で、同町の選挙人名簿に登録した疑い。
奈半利町議会の議長逮捕 虚偽の住民登録疑い―高知県警
2023年05月17日22時24分
町外に住む人の住民票を高知県奈半利町に移す虚偽の住民登録をしたなどとして、県警は１７日、公選法違反などの疑いで、同町議会議長の寺村真吾容疑者（６５）を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は１～４月、実際は町外に住む複数人の住民票を奈半利町に移した上で、同町の選挙人名簿に登録した疑い。
こんな記事も
社会用語
社会
男性巡査長を書類送検 盗撮、捜査情報持ち出し疑い―大阪府警(05/17 23:05)
奈半利町議会の議長逮捕 虚偽の住民登録疑い―高知県警(05/17 22:24)
サイバー攻撃でロシア人訴追 徳島の町立病院も標的か―米(05/17 22:11)
「核兵器は人類の大きな敵」 サミット前に被爆者団体が会見―広島(05/17 21:19)
少子化対策、「戦略方針」策定へ 財源議論本格化―政府(05/17 20:40)
昨年の小６自然体験、最大２４％減 １３年と比較、コロナ影響―厚労省(05/17 20:35)
元保育士に罰金２０万円 裾野園児暴行―沼津簡裁(05/17 19:58)
吉本興業の大崎会長退任 万博催事会議の共同座長へ(05/17 19:28)
そごう・西武売却で賠償提訴 セブン＆アイ株主、１５００億円―東京地裁(05/17 18:40)
上皇ご夫妻、文化財の修復作業見学 中宮寺本堂で拝礼―奈良(05/17 18:27)
東北道でバス事故 トラック追突、男女３人死亡―宮城(05/17 18:15)
コロナ在宅勤務、給与減は違法 元教諭勝訴、市に支払い命令―大阪地裁(05/17 18:11)
岐阜で３５．１度 今年全国初の猛暑日―気象庁(05/17 18:09)
元特捜部長、有罪確定へ 車暴走死亡事故―最高裁(05/17 18:00)
「トー横」の１８歳監禁容疑 暴力団員ら４人逮捕―警視庁(05/17 17:46)
空間除菌グッズで課徴金 「ウイルス除去」根拠なし―消費者庁(05/17 17:26)
「健康茶」からステロイド 国民生活センターが注意呼び掛け(05/17 17:22)
中高英語力、政府目標届かず 向上続くも５０％未満―文科省調査(05/17 17:09)
防災緊急対策、支出額把握せず 閣議決定にない事業も―検査院指摘(05/17 17:07)
公取委、インボイスで１０業者注意 優越的地位乱用の恐れ(05/17 16:03)
公取委、三愛オブリ子会社に警告 ガソリン不当廉売の恐れ(05/17 15:38)
「責任あるＡＩ」へ議論期待 Ｇ７サミット前に見解―新聞協会(05/17 15:29)
改正著作権法が成立 二次利用円滑化など(05/17 12:08)
原爆死没者名簿の「風通し」 １９万人分―長崎(05/17 11:46)
生産日本一の県産メロンＰＲ 最盛期控え―茨城県など〔地域〕(05/17 10:32)
知人に「元金保証されてるか」 アリバイ工作も見えぬ動機―江戸川殺害、教諭逮捕から１週間・警視庁(05/17 07:09)
カンヌ映画祭開幕 是枝監督作と役所さん主演作出品(05/17 04:10)
春日部の用水路に乳児遺体 死体遺棄容疑で捜査―埼玉県警(05/16 23:45)
ジャニーズＪｒ．「ＩＭＰＡＣＴｏｒｓ」退所へ(05/16 23:13)
長生村議長、傷害容疑で逮捕 公用車の運転手殴る―千葉県警(05/16 21:15)