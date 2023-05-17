高知県警本部

町外に住む人の住民票を高知県奈半利町に移す虚偽の住民登録をしたなどとして、県警は１７日、公選法違反などの疑いで、同町議会議長の寺村真吾容疑者（６５）を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は１～４月、実際は町外に住む複数人の住民票を奈半利町に移した上で、同町の選挙人名簿に登録した疑い。