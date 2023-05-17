巨人の原監督が通算勝利単独９位 プロ野球
2023年05月17日21時31分
巨人の原辰徳監督は１７日、ヤクルト８回戦（神宮）の勝利で、プロ野球歴代単独９位となる監督通算１２３８勝となった。別当薫（近鉄、大洋など）を上回った。歴代１位は元南海監督の鶴岡一人の１７７３勝。
巨人の原監督が通算勝利単独９位 プロ野球
2023年05月17日21時31分
巨人の原辰徳監督は１７日、ヤクルト８回戦（神宮）の勝利で、プロ野球歴代単独９位となる監督通算１２３８勝となった。別当薫（近鉄、大洋など）を上回った。歴代１位は元南海監督の鶴岡一人の１７７３勝。
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