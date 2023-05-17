照ノ富士、４連勝 大相撲夏場所４日目
2023年05月17日18時35分
大相撲夏場所４日目（１７日、東京・両国国技館）
照ノ富士は翔猿を下して４連勝。大関かど番の貴景勝は遠藤を注文相撲で仕留め、３勝目を挙げた。４関脇はそろって白星。若元春は小結琴ノ若との３連勝同士の一番を制し、大栄翔も小結正代を退けて土つかず。霧馬山は錦富士に、豊昇龍は阿炎に勝ち、ともに連敗を免れて３勝目。平幕の明生、朝乃山が４連勝。
照ノ富士、４連勝 大相撲夏場所４日目
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