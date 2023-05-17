プロ野球速報 （１７日）
2023年05月17日19時20分
＜セ＞
巨 人 ４－０ ヤクル（４回表、神宮）
広 島 ３－２ ＤｅＮ（４回表、横浜）
阪 神 １－０ 中 日（４回裏、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
西 武 ０－０ 日ハム（５回表、エスコンフィールド）
ソフト ２－１ 楽 天（４回表、きらやかスタジアム）
オリッ ０－２ ロッテ（４回裏、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１７日）
2023年05月17日19時20分
＜セ＞
巨 人 ４－０ ヤクル（４回表、神宮）
広 島 ３－２ ＤｅＮ（４回表、横浜）
阪 神 １－０ 中 日（４回裏、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
西 武 ０－０ 日ハム（５回表、エスコンフィールド）
ソフト ２－１ 楽 天（４回表、きらやかスタジアム）
オリッ ０－２ ロッテ（４回裏、ゾゾマリン）
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