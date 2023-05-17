プロ野球速報 （１７日）
2023年05月17日19時35分
＜セ＞
巨 人 ５－０ ヤクル（５回表、神宮）
広 島 ４－２ ＤｅＮ（５回表、横浜）
阪 神 ２－０ 中 日（５回表、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
西 武 ０－３ 日ハム（５回裏、エスコンフィールド）
ソフト ２－１ 楽 天（５回表、きらやかスタジアム）
オリッ ０－２ ロッテ（５回表、ゾゾマリン）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１７日）
2023年05月17日19時35分
＜セ＞
巨 人 ５－０ ヤクル（５回表、神宮）
広 島 ４－２ ＤｅＮ（５回表、横浜）
阪 神 ２－０ 中 日（５回表、バンテリンドームナゴヤ）
＜パ＞
西 武 ０－３ 日ハム（５回裏、エスコンフィールド）
ソフト ２－１ 楽 天（５回表、きらやかスタジアム）
オリッ ０－２ ロッテ（５回表、ゾゾマリン）
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