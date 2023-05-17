楫西 省吾氏（かじにし・しょうご＝元オリックス会長）７日午前８時１８分、慢性心不全のため東京都内の自宅で死去、９２歳。神戸市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻和枝（まさえ）さん。連絡先は同社グループ広報・渉外部。