円下落、１３７円近辺 ロンドン外為
2023年05月17日17時27分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、堅調な米経済指標などを受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３７円近辺に下落した。午前９時現在は１３６円９５銭～１３７円０５銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
円下落、１３７円近辺 ロンドン外為
2023年05月17日17時27分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、堅調な米経済指標などを受けてドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３７円近辺に下落した。午前９時現在は１３６円９５銭～１３７円０５銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル