【出場選手登録】▽ヤクルト・市川悠太投手▽巨人・中川皓太投手▽中日・山本拓実投手

【同抹消】▽ヤクルト・沢井廉外野手▽巨人・代木大和投手▽広島・床田寛樹投手、野間峻祥外野手▽中日・谷元圭介投手（再登録は２７日以降）